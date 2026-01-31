Чи накриють Україну сильні снігопади
- В Україні найближчими днями не очікується значних снігопадів через антициклон зі Скандинавії.
- Водночас на території України, окрім південно-східних областей, зберігатиметься ожеледиця.
Найближчими днями погода в Україні здебільшого не супроводжуватиметься значними опадами. Такі умови є характерними під час відчутних морозів.
Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чи випаде сильний сніг?
Наталія Птуха пояснила, що загалом в Україні пануватиме погода без опадів, що є звичним в зимовому антициклоні, який прийшов зі Скандинавії, коли спокійна і ясна погода поєднується з холодною арктичною повітряною масою.
Звичайно, коли немає хмар, то вночі інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря, бо хмари як ковдра виступають, і якщо їх немає, відбувається швидке охолодження, тому можуть бути такі низькі значення температури,
– розповіла вона.
Водночас вона додала, що попри відсутність значних опадів під час відчутних морозів, ожеледиця буде утримуватися на території України, окрім південно-східних областей, і найближчими днями явище не послабиться.
Якою буде погода найближчими днями?
Крім вищезгаданого, Наталія Птуха розповідала, що наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.
За попередніми даними, морози в Україні триватимуть щонайменше до 4 лютого включно, але з 5 лютого можлива перебудова синоптичних процесів, тож надалі синоптики уточнюватимуть дані стосовно температур.
Поки зберігатиметься холодна погода з подальшим зниженням температури, протягом ночі показники становитимуть в межах від 14 до 20 градусів морозу, у деяких областях можливе зниження до 26 градусів морозу.