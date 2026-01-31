Чи накриють Україну сильні снігопади

Найближчими днями погода в Україні здебільшого не супроводжуватиметься значними опадами. Такі умови є характерними під час відчутних морозів.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи випаде сильний сніг?

Наталія Птуха пояснила, що загалом в Україні пануватиме погода без опадів, що є звичним в зимовому антициклоні, який прийшов зі Скандинавії, коли спокійна і ясна погода поєднується з холодною арктичною повітряною масою.

Звичайно, коли немає хмар, то вночі інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря, бо хмари як ковдра виступають, і якщо їх немає, відбувається швидке охолодження, тому можуть бути такі низькі значення температури,

– розповіла вона.

Водночас вона додала, що попри відсутність значних опадів під час відчутних морозів, ожеледиця буде утримуватися на території України, окрім південно-східних областей, і найближчими днями явище не послабиться.

Якою буде погода найближчими днями?