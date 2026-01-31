Накроют ли Украину сильные снегопады
- В Украине в ближайшие дни не ожидается значительных снегопадов из-за антициклона из Скандинавии.
- В то же время на территории Украины, кроме юго-восточных областей, будет сохраняться гололедица.
В ближайшие дни погода в Украине в основном не будет сопровождаться значительными осадками. Такие условия характерны во время ощутимых морозов.
Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Выпадет ли сильный снег?
Наталья Птуха объяснила, что в целом в Украине будет царить погода без осадков, что является привычным в зимнем антициклоне, который пришел из Скандинавии, когда спокойная и ясная погода сочетается с холодной арктической воздушной массой.
Конечно, когда нет облаков, то ночью интенсивнее выхолаживается приземный слой воздуха, потому что облака как одеяло выступают, и если их нет, происходит быстрое охлаждение, поэтому могут быть такие низкие значения температуры,
– рассказала она.
В то же время она добавила, что несмотря на отсутствие значительных осадков во время ощутимых морозов, гололедица будет удерживаться на территории Украины, кроме юго-восточных областей, и в ближайшие дни явление не ослабнет.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Кроме вышеупомянутого, Наталья Птуха рассказывала, что сейчас в Украине ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца. Впрочем, течение месяца синоптики предусматривают показатели выше климатической нормы.
По предварительным данным, морозы в Украине продлятся как минимум до 4 февраля включительно, но с 5 февраля возможна перестройка синоптических процессов, поэтому в дальнейшем синоптики будут уточнять данные по температурам.
Пока будет сохраняться холодная погода с дальнейшим снижением температуры, в течение ночи показатели составят в пределах от 14 до 20 градусов мороза, в некоторых областях возможно снижение до 26 градусов мороза.