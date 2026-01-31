Накроют ли Украину сильные снегопады

В ближайшие дни погода в Украине в основном не будет сопровождаться значительными осадками. Такие условия характерны во время ощутимых морозов.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Выпадет ли сильный снег?

Наталья Птуха объяснила, что в целом в Украине будет царить погода без осадков, что является привычным в зимнем антициклоне, который пришел из Скандинавии, когда спокойная и ясная погода сочетается с холодной арктической воздушной массой.

Конечно, когда нет облаков, то ночью интенсивнее выхолаживается приземный слой воздуха, потому что облака как одеяло выступают, и если их нет, происходит быстрое охлаждение, поэтому могут быть такие низкие значения температуры,

– рассказала она.

В то же время она добавила, что несмотря на отсутствие значительных осадков во время ощутимых морозов, гололедица будет удерживаться на территории Украины, кроме юго-восточных областей, и в ближайшие дни явление не ослабнет.

Какой будет погода в ближайшие дни?