Справжня зимова казка накрила Україну: де випав лапатий сніг
- 26 грудня в багатьох областях України випав сніг, місцями очікується ожеледиця та пориви вітру 15-20 м/с.
- Снігопади зафіксовані в Києві, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Одесі, Миколаєві та Херсоні, де комунальні служби активно працюють над очищенням доріг.
Багато регіонів України 26 грудня накрило снігом. Справжня зима дійшла до України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Сніг вкрив Україну
У багатьох областях України 26 грудня випав сніг, однак подекуди очікується ожеледиця та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Сніг у Києві / Фото з соцмереж
За даними КМДА, наслідки негоди ліквідовують 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" та десятки бригад із ручного прибирання.
Комунальники прибирають сніг у Києві: дивіться відео
Сніг також випав у Полтаві. Комунальники очищають дороги та площі. На вулицях міста задіяли комбіновані дорожні машини, трактори з щітками та мінітехніку для прибирання тротуарів.
Сніг вкрив Полтаву / Фото Суспільного
Лапатий сніг випав у Дніпрі.
Снігопад у Дніпрі / Фото Суспільного
Традиційно товстий шар снігу вкрив у гору Піп Іван. Там на ранок було хмарно, а температура доходила до -11 градусів.
Зима на горі Піп Іван / Фото ДСНС
Сніг у Надвірній на Прикарпатті / Фото Вероніки Гавриленко (24 Канал)
По всій країні протягом дня пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий.
Активно падав сніг також у Рівному.
Сніг у Рівному: дивіться відео Поліни Буянової (24 Канал)
Сніжить зокрема у Черкасах. Водіїв попереджають про погіршення видимості на дорогах.
Снігопад у Черкасах: дивіться відео
На Одещині також сніжно та вітряно. Швидкість вітру досягає 18 метрів на секунду, а температура повітря коливається від -5 до -10 градусів.
Сніг накрив Одещину: дивіться відео
Перший сніг також випав у Миколаєві. У ОВА попередили, що через погодні умови, будуть обмежувати рух транспорту.
Сніг у Миколаєві
Щільний снігопад також можна було спостерігати в Херсоні.
Сніг у Херсоні / Фото з соцмереж
Різке погіршення погоди в Україні прогнозували 26 грудня
З 26 грудня в Україні очікується різке погіршення погоди, яке омине лише Закарпаття.
Попереджали про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовини та ожеледицю, що може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.