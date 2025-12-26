Справжня зимова казка накрила Україну: де випав лапатий сніг

Багато регіонів України 26 грудня накрило снігом. Справжня зима дійшла до України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Сніг вкрив Україну

У багатьох областях України 26 грудня випав сніг, однак подекуди очікується ожеледиця та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Сніг у Києві / Фото з соцмереж

За даними КМДА, наслідки негоди ліквідовують 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" та десятки бригад із ручного прибирання.

Комунальники прибирають сніг у Києві: дивіться відео

Сніг також випав у Полтаві. Комунальники очищають дороги та площі. На вулицях міста задіяли комбіновані дорожні машини, трактори з щітками та мінітехніку для прибирання тротуарів.

Сніг вкрив Полтаву / Фото Суспільного

Лапатий сніг випав у Дніпрі.

Снігопад у Дніпрі / Фото Суспільного

Традиційно товстий шар снігу вкрив у гору Піп Іван. Там на ранок було хмарно, а температура доходила до -11 градусів.



Зима на горі Піп Іван / Фото ДСНС

Сніг у Надвірній на Прикарпатті / Фото Вероніки Гавриленко (24 Канал)

По всій країні протягом дня пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий.

Активно падав сніг також у Рівному.

Сніг у Рівному: дивіться відео Поліни Буянової (24 Канал)

Сніжить зокрема у Черкасах. Водіїв попереджають про погіршення видимості на дорогах.

Снігопад у Черкасах: дивіться відео

На Одещині також сніжно та вітряно. Швидкість вітру досягає 18 метрів на секунду, а температура повітря коливається від -5 до -10 градусів.

Сніг накрив Одещину: дивіться відео

Перший сніг також випав у Миколаєві. У ОВА попередили, що через погодні умови, будуть обмежувати рух транспорту.

Сніг у Миколаєві

Щільний снігопад також можна було спостерігати в Херсоні.



Сніг у Херсоні / Фото з соцмереж

Різке погіршення погоди в Україні прогнозували 26 грудня