Стосуються авіасполучень та безпеки: Україна розірвала важливі угоди з Білоруссю

Білорусь продовжує підтримувати Путіна у війни проти України, надаючи свій повітряний та наземний простір для ракетних атак. Відтак, Верховна Рада 23 грудня розірвала низку важливих угод, які пов'язували обидві країни.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він запевнив, що Україна розірвала низку важливих угод з Білоруссю, серед яких – угоди про повітряне сполучення, про взаємні поставки озброєння та інше.

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Які договори припинили свою дію

Мельничук зазначив, що на засіданні депутати прийняли рішення про припинення дії угод про:

повітряне сполучення;

взаємні поставки озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки;

додаткові заходи довіри і безпеки;

проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки;

взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва.

Такі рішення прийняли ще й на тлі того, що Росія масово перекидає свою військову техніку до Білорусі. Зокрема, сьогодні, 23 грудня, країна-агресорка передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".

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