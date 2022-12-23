Касаются авианаправлений и безопасности: Украина расторгла важные соглашения с Беларусью

Беларусь продолжает поддерживать Путина в войне против Украины, предоставляя свое воздушное и наземное пространство для ракетных атак. Следовательно, Верховная Рада 23 декабря разорвала ряд важных соглашений, связывавших обе страны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он заверил, что Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью, среди которых – соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и прочее.

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Какие договоры прекратили свое действие

Мельничук отметил, что на заседании депутаты приняли решение о прекращении действия соглашений о:

воздушных направлениях;

взаимных поставках вооружения, военной техники, других материальных средств и услуг для нужд обороны и безопасности;

дополнительных мерах по доверию и безопасности;

проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники;

взаимную охрану прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных и предоставленных в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

Такие решения приняли еще и на фоне того, что Россия массово опрокидывает свою военную технику в Беларусь. В частности, сегодня, 23 декабря, страна-агрессорка передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

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