Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он заверил, что Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью, среди которых – соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и прочее.
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Какие договоры прекратили свое действие
Мельничук отметил, что на заседании депутаты приняли решение о прекращении действия соглашений о:
- воздушных направлениях;
- взаимных поставках вооружения, военной техники, других материальных средств и услуг для нужд обороны и безопасности;
- дополнительных мерах по доверию и безопасности;
- проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники;
- взаимную охрану прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных и предоставленных в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.
Такие решения приняли еще и на фоне того, что Россия массово опрокидывает свою военную технику в Беларусь. В частности, сегодня, 23 декабря, страна-агрессорка передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".
Что известно об угрозе наступления из Беларуси
- 18 декабря войскам Беларуси передали не менее 6 единиц техники.
- Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку" войск. Диктатор говорит, что ее провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию.
- К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона. Подразделения должны совершить марш по пункту дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район.
- По словам Подоляка, Лукашенко постоянно хочет "отпетлять" от роли в данной войне.
- После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Белоруссии.