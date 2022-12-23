Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він запевнив, що Україна розірвала низку важливих угод з Білоруссю, серед яких – угоди про повітряне сполучення, про взаємні поставки озброєння та інше.

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Які договори припинили свою дію

Мельничук зазначив, що на засіданні депутати прийняли рішення про припинення дії угод про:

повітряне сполучення;

взаємні поставки озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки;

додаткові заходи довіри і безпеки;

проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки;

взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва.

Такі рішення прийняли ще й на тлі того, що Росія масово перекидає свою військову техніку до Білорусі. Зокрема, сьогодні, 23 грудня, країна-агресорка передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".

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