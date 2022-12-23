Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він запевнив, що Україна розірвала низку важливих угод з Білоруссю, серед яких – угоди про повітряне сполучення, про взаємні поставки озброєння та інше.
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Які договори припинили свою дію
Мельничук зазначив, що на засіданні депутати прийняли рішення про припинення дії угод про:
- повітряне сполучення;
- взаємні поставки озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки;
- додаткові заходи довіри і безпеки;
- проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки;
- взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва.
Такі рішення прийняли ще й на тлі того, що Росія масово перекидає свою військову техніку до Білорусі. Зокрема, сьогодні, 23 грудня, країна-агресорка передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".
Що відомо про загрозу наступу з Білорусі
- 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки.
- Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку" військ. Диктатор каже, що її провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію.
- До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.
- За словами Подоляка, Лукашенко постійно хоче "відпетляти" від участі в цій війні.
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.