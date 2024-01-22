Передає лише радянську зброю: яким є слід Китаю в співпраці Росії з КНДР

Існує думка, що Китай використовує Північну Корею як прикриття, щоб допомагати Росії зброєю, бо напряму цього робити не може. Однак насправді КНДР постачає Кремлю озброєння радянського зразка, а не китайського.

Це 24 Каналу зауважив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, між Північною Кореєю та Китаєм є взаємозалежність.

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"Доволі поверхневий погляд. Якби мовилось про те, що Північна Корея постачає в Україну військові розробки не радянського, а китайського зразка, то ми б про це могли говорити як про доконаний факт, що Китай надав дозвіл на експорт відповідних озброєнь", – пояснив він.

Не прикриття для Китаю

Андрій Вігірінський зазначив, що між Північною Кореєю та Китаєм є взаємозалежність. Пекін дуже не радий, що у КНДР з'явилась ядерна зброя. Але маючи ядерну програму, ядерну зброю, Північна Корея торгує своєю позицією.

Тому ні, це не є прикриттям для постачання чи допомоги з Китаю. Пекін те, що стосується FPV-дронів, у повний ріст постачає у Росію. Китай наростив товарообіг з Росією до понад 200 мільярдів доларів за підсумками попереднього року,

– підкреслив політолог.

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