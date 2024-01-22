Передає лише радянську зброю: яким є слід Китаю в співпраці Росії з КНДР
Існує думка, що Китай використовує Північну Корею як прикриття, щоб допомагати Росії зброєю, бо напряму цього робити не може. Однак насправді КНДР постачає Кремлю озброєння радянського зразка, а не китайського.
Це 24 Каналу зауважив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, між Північною Кореєю та Китаєм є взаємозалежність.
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"Доволі поверхневий погляд. Якби мовилось про те, що Північна Корея постачає в Україну військові розробки не радянського, а китайського зразка, то ми б про це могли говорити як про доконаний факт, що Китай надав дозвіл на експорт відповідних озброєнь", – пояснив він.
Не прикриття для Китаю
Андрій Вігірінський зазначив, що між Північною Кореєю та Китаєм є взаємозалежність. Пекін дуже не радий, що у КНДР з'явилась ядерна зброя. Але маючи ядерну програму, ядерну зброю, Північна Корея торгує своєю позицією.
Тому ні, це не є прикриттям для постачання чи допомоги з Китаю. Пекін те, що стосується FPV-дронів, у повний ріст постачає у Росію. Китай наростив товарообіг з Росією до понад 200 мільярдів доларів за підсумками попереднього року,
– підкреслив політолог.
Співпраця Росії та Північної Кореї: головне
- На початку січня Білий дім заявив, що Росія використовує для ударів по Україні балістичні ракети від Північної Кореї. Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив цю інформацію. Зокрема, росіяни вдарили по центру Харкова 2 січня саме ракетою з КНДР.
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розкрив масштаби поставок зброї з КНДР в Росію. За його словами, Москва отримала близько мільйона артилерійських снарядів. Від вересня по листопад 2023 року Північна Корея активно постачала російським окупантам артилерійські боєприпаси, зокрема 122 і 152 міліметрів. Це допомогло Кремлю покрити дефіцит озброєння, який вона не може вирішити власним виробництвом.
- Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей відвідала Москву 14 січня після заяв про випробування нової твердопаливної гіперзвукової ракети. Її зустріли представники російського мзс та посольства КНДР.