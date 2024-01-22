Передает только советское оружие: каков след Китая в сотрудничестве России с КНДР
Существует мнение, что Китай использует Северную Корею как прикрытие, чтобы помогать России оружием, потому что напрямую этого делать не может. Однако в действительности КНДР поставляет Кремлю вооружение советского образца, а не китайского.
Это 24 Каналу заметил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, между Северной Кореей и Китаем есть взаимозависимость.
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"Довольно поверхностный взгляд. Если бы говорилось о том, что Северная Корея поставляет в Украину военные разработки не советского, а китайского образца, то мы бы об этом могли говорить как о свершившемся факте, что Китай предоставил разрешение на экспорт соответствующих вооружений", – объяснить он.
Не прикрытие для Китая
Андрей Вигиринский отметил, что между Северной Кореей и Китаем есть взаимозависимость. Пекин очень не рад, что у КНДР появилось ядерное оружие. Но имея ядерную программу, ядерное оружие, Северная Корея торгует своей позицией.
Поэтому нет, это не прикрытие для поставки или помощи из Китая. Пекин, что касается FPV-дронов, в полный рост поставляет в Россию. Китай нарастил товарооборот с Россией до более чем 200 миллиардов долларов по итогам предыдущего года,
– подчеркнул политолог.
Сотрудничество России и Северной Кореи: главное
- В начале января Белый дом заявил, что Россия использует для ударов по Украине баллистические ракеты Северной Кореи. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил эту информацию. В частности, россияне ударили по центру Харькова 2 января именно ракетой из КНДР.
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий раскрыл масштабы поставок оружия из КНДР в Россию. По его словам, Москва получила около миллиона артиллерийских снарядов. С сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея активно снабжала российских оккупантов артиллерийские боеприпасы, в том числе 122 и 152 миллиметров. Это помогло Кремлю покрыть дефицит вооружения, который она не может решить своим производством.
- Министер иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй посетила Москву 14 января после заявлений об испытании новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты. Ее встретили представители российского мид и посольства КНДР.