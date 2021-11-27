Співробітники музею Голодомору отримують погрози, – Стасюк
Джерело:24 канал
На працівників Інституту дослідження Голодомору та співробітників музею тиснуть. Їм неодноразово погрожували через тематику їхніх робіт.
Дослідники у своїй роботі постійно натрапляють на перешкоди. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.
До речі Кількість жертв Голодомору останніми роками применшували, – Стасюк
Є погрози й тиск
Мовиться про блокування видачі документів із архівів, які стосуються тематики Голодомору.
Відбуваються погрози працівникам Інституту дослідження Голодомору та співробітникам музею,
– розповіла Стасюк.
Вона зазначила, що неодноразово зламували сайти Музею. За словами директорки, рівень тиску залежить від інформації та документів, які знаходять.
Важливо. 24 канал створив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті вийшли близько 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні. Усі статті проєкту – читайте за посиланням.
Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.
Що треба знати про Голодомор
- В Україні було 3 Голодомори: у 1921 – 1923, 1932 – 1933 та 1946 – 1947 роках.
- Наймасштабнішим був Голодомор 1932 – 1932 років. Навесні 1933-го від голоду щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч. Кількість жертв оцінюють у 10,5 мільйона.
- Голод створювали штучно. Відомо, що механізмом були непосильні "хлібозаготівлі", занесення районів, населених пунктів, колгоспів, сільських рад на "чорні дошки", ізоляція території України спеціальними озброєними загонами, військовими частинами та міліцією, обмеження вільного пересування селян. Комуністичний режим мав на меті знищення українців.
- Геноцид сталінської влади проти українців охопив весь Центр, Південь, Північ і Схід сучасної України. Він також вирував на Кубані, де мешкало українське населення.