Співробітники музею Голодомору отримують погрози, – Стасюк

На працівників Інституту дослідження Голодомору та співробітників музею тиснуть. Їм неодноразово погрожували через тематику їхніх робіт.

Дослідники у своїй роботі постійно натрапляють на перешкоди. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.

До речі Кількість жертв Голодомору останніми роками применшували, – Стасюк

Є погрози й тиск

Мовиться про блокування видачі документів із архівів, які стосуються тематики Голодомору.

Відбуваються погрози працівникам Інституту дослідження Голодомору та співробітникам музею,

– розповіла Стасюк.

Вона зазначила, що неодноразово зламували сайти Музею. За словами директорки, рівень тиску залежить від інформації та документів, які знаходять.

Важливо. 24 канал створив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті вийшли близько 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні. Усі статті проєкту – читайте за посиланням.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

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