40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды

11 августа 2019 года истекает 40 лет со дня гибели футболистов ташкентского клуба "Пахтакор". Их самолет столкнулся с другим в небе над Украиной. Однако эта катастрофа - не первая, когда погибли футболисты. История знает немало других случаев, когда погибали целые команды. Подборка самых известных авиакатастроф с участием футболистов - в материале Спорт24.

Черные страницы, когда авиакатастрофы забирали едва ли не весь основной состав футбольной команды, есть, как ни прискорбно, не только у футбольных клубов, но и у национальных команд.

"Торино"

Злополучный перечень открывает рейс 4 мая 1949 года, которым летели футболисты итальянского "Торино".

Самолет, которым команда возвращалась домой из Португалии, разбился в считанных километрах от Турина. Он разбился о горный холм Суперга.

Тогда погибли 31 пассажиров, находившихся на борту. Из них – 18 футболистов, которые составляли основу итальянской команды. Среди погибших были также журналисты, официальные лица и английский тренер Лесли Ливси.

"Манчестер Юнайтед"

6 февраля 1958 года самолет с футболистами английского клуба "Манчестер Юнайтед" на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Мюнхена. Тогда погибли 24 человека, из которых 8 футболистов из легендарных, 3 работника клуба и 8 журналистов.

Этим рейсом "Манчестер Юнайтед" возвращался домой с ответной четвертьфинальной игры Кубка европейских чемпионов с белградским клубом "Црвена Звезда" и осуществлял остановку на дозаправку в немецком Мюнхене.

Национальная сборная Дании

16 июля 1960 года во время приземления в датском городе Эресунн потерпел крушение самолет, на борту которого находились игроки сборной Дании. Они готовились к Олимпийскому футбольному турниру в Риме.

Из-за плохих погодных условий пилот потерял контроль над самолетом.

Тогда погибли 8 футболистов, но несмотря на трагедию, Датский футбольный союз решил не отказываться от участия в Олимпиаде.

"Грин Кросс"

3 апреля 1961 года команда южной зоны первого дивизиона Чемпионата Чили "Грин Кросс" из Сантьяго в полном составе разбилась в горном массиве Лас-Ластимас в Кордильерах. Футболисты возвращались из чилийского города Осорио. В результате катастрофы погибли 24 человека.

"Стронгест"

26 сентября 1969 года потери понесла еще одна южноамериканская команда "Стронгест", которая в то время была самым популярным футбольным клубом в Боливии. Самолет спортсменов разбился в Андах, возвращаясь в город Ла-Пас.

Тогда погибли 19 игроков и руководителей клуба "Стронгест". На борту находились 74 человека. Никто не выжил.

"Эйр-Ликвид"

Последний день 1970 года стал трагическим для алжирской команды "Эйр-Ликвид".

Команда, в полном составе летела на товарищескую встречу в Испании, погибла в авиакатастрофе 31 декабря 1970.

"Пахтакор"

11 августа 1979 года авиакатастрофа над территорией Украины унесла жизни футболистов ташкентского клуба "Пахтакор". На высоте 8 400 метров над Днепродзержинском (теперь город Каменское Днепропетровской области) столкнулись два самолета Ту-134.

Игроки ташкентского клуба "Пахтакор" летели на матч чемпионата СССР с минским "Динамо". В воздухе самолет столкнулся с еще одним Ту-134. Тогда погибли 17 членов узбекского клуба, включая футболистов и тренеров.

На Днепропетровщине установили памятник погибшим в той катастрофе.

"Альянса Лима"

8 декабря 1987 года 43 представителя перуанского клуба, среди которых были игроки, руководители команды и болельщики погибли в авиакатастрофе. Самолет упал в море примерно в 10 километрах от столицы Перу.

Команда возвращалась домой после матча национального чемпионата.

Нидерландские футболисты

7 июня 1989 года произошла авиакатастрофа в столице Суринама – городе Парамарибо.

Во время посадки разбился самолет, совершавший рейс из Амстердама. Среди погибших были 23 голландских футболиста суринамского происхождения.

Сборная Замбии

27 апреля 1993 года 18 футболистов сборной Замбии погибли в авиакатастрофе. Самолет, на котором команда летела на отборочный матч к чемпионату мира со сборной Сенегала, упал в море у берегов Габона.

"Шапекоенсе"

28 ноября 2016 года самолет, летевший из боливийского города Санта-Круз-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился не долетев до аэропорта. На его борту были футболисты бразильского клуба "Шапекоенсе". Погибли 76 человек – 19 из которых футболисты. Они летели на матч против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ".

Девять футболистов "Шапекоенсе" избежали трагедии, не полетев с клубом на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". А из тех 22-х футболистов, которые полетели этим рейсом, выжили только трое (Алан Рушел, Жаксон Фолманн и Элиу Нету). Обнаруженный живым вратарь Маркос Данило позже умер в больнице

Так они веселились в последний раз.

Que essa seja a última imagem dos nosso guerreiros. #ForçaChape Опубліковано Associação Chapecoense de Futebol 29 листопад 2016 р.

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Гибель владельца "Лестера"

27 октября 2018 года после матча "Лестера" против "Вест Хэма" разбился вертолет, на борту которого находился владелец "лис" Вешай Шривадданапрабха. Вертолет, который взлетел с центра поля вскоре после окончания матча, упал вблизи стадиона на парковку. Ни один из пяти человек на борту не выжил. К счастью, на земле никто не пострадал.

Видео падения вертолета владельца "Лестера"

Причиной трагедии стало отключение педалей от кокпита ротора в хвосте вертолета, после чего пилот потерял контроль над управлением.

К слову, трагедия могла иметь значительно худшие последствия, так как перед падением пилот вертолета сумел отвести его от людного места, что позволило избежать многочисленных жертв.

Шривадданапрабха, который погиб в результате катастрофы, приобрел "Лестер" в 2010 году. В сезоне 2015/16 команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно стала чемпионом Англии.

Исчезновение Эмилиано Салы

21 января 2019 года над Ла-Маншем исчез небольшой самолет Piper Malibu. На его борту, кроме пилота, был лишь один пассажир – новичок клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Он летел из Франции. Над проливом пилот запросил экстренную посадку. Однако впоследствии связь с самолетом прервалась. Поэтому была начата поисково-спасательная операция.

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Незадолго до исчезновения Эмилиано Сала написал несколько сообщений. В том числе о том, что ему страшно из-за проблемы с самолетом.

Вскоре спасатели нашли обломки металла в месте возможной авиакатастрофы. Однако принадлежат ли они самолету – пока неизвестно. Тел пока обнаружили. При этом полиция не исключает возможности того, что пилот и футболист выжили.

В Кардиффе и Нанте (за местный клуб выступал Эмилиано Сала и именно оттуда он вылетел в тот вечер) люди начали нести цветы и зажигать свечи в память о футболисте.