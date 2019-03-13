Динамо – Челси: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Матч между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" в Лиге Европы состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 марта. Его можно будет просмотреть как по телевизору, так и онлайн.

Матч "Динамо" – "Челси" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:45, сама игра начнется в 19:55.

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Смотреть онлайн "Динамо" – "Челси" можно будет на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. За 39 гривен можно оформить подписку на 24 часа до трансляций матча. За 69 гривен – месячный абонемент на просмотр футбольных матчей. Кроме того, во время трансляции матча, на сайте будут выставлены и лучшие моменты.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Челси" будет на сайте Спорт24. Здесь также будут видео голов и обзор матча.