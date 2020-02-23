Гол новичка помог "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1": видео

Львовские "Карпаты" открывали 2020 год домашним матчем против "Днепр-1". В итоге в матче была зафиксирована ничья.

Карпаты – Днепр-1 1:1

Голы: Диейе, 24 – Супряга, 41

Удаление: Дубинчак, 88 (Карпаты)

Команды осторожно начали матч. Поэтому моментов в начале встречи было мало. Можно лишь вспомнить удар Назарини со штрафного и удар Багатова в падении.

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Значительно острее было на 22-й минуте, когда Дубинчак получил пас на ход. И защитник решил упасть в штрафной. Однако вместо пенальти в ворота "Днепр-1", защитник "зелено-белых" получил предупреждение.

Но все же за две минуты мяч в ворота гостей таки залетел. Организовали его два новичка команды – Пасич прострелил, а Диее в касание переправил мяч в ворота. При этом нападавший мог находиться в минимальном офсайде.

"Карпаты" могли сразу удваивать счет, когда после прострела Папа Гуйе чуть не срезал мяч в собственные ворота. Днепрян спасла стойка.

Гости сравняли счет незадолго до перерыва. Коркишко на фланге отдал пас на Полевого, а защитник прострелил вдоль линии ворот. А там уже никем не прикрытый Супряга в касание переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды в начале еще обменялись моментами. А после этого играли почти без ворот. Кудрик и Юрчук почти не вступали в игру. Поэтому единственные два момента, которые можно вспомнить – когда Логинов чуть не срезал мяч в собственные ворота. У противоположных ворот мяч попал в перекладину после прострела (при этом Кудрик не слишком удачно реагировал на этот навес).

В концовке матча "Карпаты" несколько подсели и прижались к собственным воротам. Однако гостям забить не удалось. Хотя они получили численное большинство, когда на 88-й минуте Дубінчак получил вторую желтую карточку.

Поэтому команды сыграли вничью. "Карпаты" остаются на последнем месте. "Днепр-1" остался на восьмом месте.

Карпаты – Днепр-1 видеообзор матча