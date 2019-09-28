"Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео

В субботу, 28 сентября, львовские "Карпаты" в матче 9 тура УПЛ принимали "Колос". Гости одержали победу, забив два гола еще в первом тайме.

Карпаты – Колос 1:2

Голы: Назарин, 28 – Смирный, 8, Волков, 44

Нереализованный пенальти: Понде, 75

Матч во Львове для команд начался с трех желтых карточек уже к пятой минуте. Предупреждения получили Кльоц в "Карпатах" и Ореховский и Смирный у гостей. А после этого "Колос" забил. Нехтий получил пас на ход (ошибся Подкова, не сыграв на выходе), и полузащитник отдал под удар Смирнову. Он пробил точно и мощно.

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"Карпаты", которые среди недели сыграли матч Кубка Украины, не были готовы к такому повороту событий. Их первый удар по воротам соперника возник только в середине тайма. Но и "Колос" не слишком шел в атаку.

Гол "Карпат" оказался несколько неожиданным. Команда получила право на угловой. И после его розыгрыша Назарин таки пробил мощно и низом из-за пределов штрафной. Мяч пролетел через толпу игроков и влетел в ворота.

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После этого "Карпаты" создали несколько моментов, чтобы забить второй гол. Но удар ди Франко отразил Волынец. Он в итоге и станет героем матча. А антигероем может считаться именно Назарина, несмотря на забитый гол. В конце первого тайма он допустил ошибку, пропустив мяч на соперника. Быстрая атака гостей, навес от Ильина – и удар Волкова в касание выводит "Колос" вперед.

На второй тайм "Карпаты" вышли заряженными на игру. Команда начала создавать моменты у ворот соперника. Но пробить Волынца так и не сумели. Не сумел его пробить и Понд, когда на 75-й минуте пробивал пенальти. Голкипер угадал направление удара и отбил мяч.

"Карпаты" проигрывают и остаются на девятом месте. "Колос" же временно поднялся на третье место.