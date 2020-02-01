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"Лестер" и "Челси" в зрелищном матче не определили сильнейшего: видео голов

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Лестер – Челси: результат и видео голов

1 февраля "Лестер" и "Челси", забив на двоих четыре гола, победителя в очном матче 25-го тура чемпионата Англии не выявили.

Лестер Сити – Челси 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилуэлл, 64 – Рюдигер, 47, 71

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На 46-й минуте Антонио Рюдигер вывел "Челси" вперед после подачи с углового.

Видео первого гола Рюдигера

Однако "Лестер" отыгрался за семь минут усилиями Барнса – Харви сместился с фланга в штрафную и пробил с рикошетом под дальнюю штангу.

Видео гола Барнса

В середине второго тайма "Лестер" повел в счете. Точный удар на счету Бена Чилуэлла.

Видео гола Чилуэлла

На 71-й минуте Рюдигер оформил дубль, установив окончательный счет матча, забросив подачу Маунта ударом головой в дальнюю девятку – 2:2.

Видео второго гола Рюдигера

Таким образом, "Лестер" с 49 очками идет на 3-м месте АПЛ. "Челси" набрал 41 очко и занимает 4-ю позицию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси
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