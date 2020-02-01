"Лестер" и "Челси" в зрелищном матче не определили сильнейшего: видео голов
1 февраля "Лестер" и "Челси", забив на двоих четыре гола, победителя в очном матче 25-го тура чемпионата Англии не выявили.
Лестер Сити – Челси 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилуэлл, 64 – Рюдигер, 47, 71
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На 46-й минуте Антонио Рюдигер вывел "Челси" вперед после подачи с углового.
Видео первого гола Рюдигера
Однако "Лестер" отыгрался за семь минут усилиями Барнса – Харви сместился с фланга в штрафную и пробил с рикошетом под дальнюю штангу.
Видео гола Барнса
В середине второго тайма "Лестер" повел в счете. Точный удар на счету Бена Чилуэлла.
Видео гола Чилуэлла
На 71-й минуте Рюдигер оформил дубль, установив окончательный счет матча, забросив подачу Маунта ударом головой в дальнюю девятку – 2:2.
Видео второго гола Рюдигера
Таким образом, "Лестер" с 49 очками идет на 3-м месте АПЛ. "Челси" набрал 41 очко и занимает 4-ю позицию.
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