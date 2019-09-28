"Ливерпуль" после скандала в Кубке играет матч АПЛ против "Шеффилда": онлайн-трансляция

Английский "Ливерпуль" в этом сезоне еще не проигрывал в чемпионате. Продолжить свою серию команда Юргена Клоппа постарается и в матче против "Шеффилд Юнайтед".

Однако на этот матч "Ливерпуль" выйдет не в лучшем настроении. Среди недели команда выиграла матч 1/18 Кубка английской лиги. Однако их могут дисквалифицировать. В 1/8 финала команда должна сыграть против лондонского "Арсенала".

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Матч "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 28 сентября. Начало встречи в 14:30.

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Онлайн-трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль"