"Львов" попал в топ-10 самых грубых клубов в мире, УПЛ – на шестом месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список футбольных клубов, которые чаще всего получают желтые и красные карточки в своих чемпионатах. В топ-10 этого рейтинга попал и украинский футбольный клуб "Львов".

В CIES исследовали удаления и предупреждения, которые получали клубы в 92 топ-чемпионатах в сезонах 2019 и 2019/20 (до 17 февраля 2020 года). Как говорится в исследовании, игроки ПФК "Львов" в среднем получают 3,78 карточки за матч: 3,45 желтых и 0,33 красных. Именно такой показатель позволил им занять 10 место в мире. Первое место занял уругвайский "Монтевидео Уондерерс" (4.05 карточки за игру).

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Довольно грубым оказался и украинский чемпионат в целом – шестое место в мире. В матчах УПЛ в среднем показывают 6,19 карточки: 5,76 желтых и 0,43 красных карточки.

При этом больше всего красных карточек получил за этот сезон "Олимпик" – 0,44 удаления за игру. Зато "Десна" не получила ни одной красной карточки за этот период.

Относительно команд УПЛ целом, то на втором месте после "Львова" разместился "Днепр-1" – 3,64 карточки за матч (3,34 желтых и 0,33 красных). Далее идут "Ворскла" (3,56 карточки: 3,39 желтых и 0,17 красных), "Колос" (3,50 карточки: 3,17 желтых и 0,33 красных), "Александрия" (3,44 карточки : 3,22 желтых и 0,22 красных), "Заря" (3,11 карточки: 3,05 желтых и 0,06 красных), "Карпаты" (3,00 карточки: 2,83 желтых и 0,17 красных ), "Динамо" (2,94 карточки: 2,72 желтых и 0,22 красных), "Мариуполь" (2,89 карточки: 2,72 желтых и 0,17 красных), "Олимпик", (2,83 карточки 2,39 желтых и 0,44 красных), "Шахтер", (2,22 карточки: 2,11 желтых и 0,11 красных) и "Десна" (2,17 карточки: 2,17 желтых и ни одной красной ).