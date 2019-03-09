"Львов" в меньшинстве отобрал очки у "Зари": видео

ФК "Львов" дома принимал "Зарю" в рамках 21 тура УПЛ. Команды не смогли выявить сильнейшего, как и в других матчах субботней программы чемпионата Украины.

Львов – Заря 0:0

Удаление: Парамонов, 79

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Ни "Львов", ни "Заря" не гарантировали до этого матча попадания в шестерку сильнейших команд, которые уже в ближайшее время будут бороться за награды и попадания в Лигу Европы. В активе луганчан 31 очко и четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь "Львов" с 26 очками к матчу находился на 8 месте и громко стучал в дверь топ-6. Несмотря на осечки прямых конкурентов "Львов" вынужден был побеждать "Зарю" в 21 туре, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за еврокубки.

В течение первого тайма ни одна из команд не отыграла на гол. Футболисты сосредоточились на контратаках и не создали опасные моменты. За 45 минут зрители увидели от клубов всего 6 ударов. Только три из них были в створ ворот, но не несли угрозы ни Бандуре, ни Махарадзе. Таким образом первая половина игры завершилась без голов.

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Сразу после перерыва две возможности забить гол имели хозяева. На 47 минуте Педро с острого угла пробил из пределов штрафной, но мяч пролетел у стойки. Через несколько минут все тот же Педро в штрафной отпасовал на Бруно, но тот с нескольких метров ударил выше ворот.

Ближе к середине тайма "Заре" удалось отвести игру от своих ворот. У гостей стали проходить атаки флангами, но до настоящей угрозы так и не дошло.

На 80 минуте "Львов" остался в меньшинстве. Парамонов был удален после того, как получил вторую желтую карточку. Однако до конца матча оставалось слишком мало времени и "Заря" не смогла воспользоваться численным большинством.

Львов – Заря – видеообзор матча

"Заря" благодаря этому результату гарантировала себе место в топ-6. "Львов" находится на расстоянии одного очка от желаемого шестого места и в следующем туре встретится с прямым конкурентом - "Десной". Львовянам кроме победы нужно надеяться, что свои матчи не выиграют "Мариуполь" и "Ворскла".

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