"Мариуполь" и "Львов" в игре с двумя удалениями не смогли выявить сильнейшего: видео

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Мариуполь – Львов: результат матча и видео голов / fcmariupol.com

"Мариуполь" и ПФК "Львов" встретились в рамках 17 тура чемпионата Украины. В матче с двумя удалениями клубы не сумели выявить сильнейшего.

Мариуполь – Львов 0:0

Удаление: Танковский, 66 – Брактов, 48

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На первых минутах ни одному коллективу не удалось продемонстрировать содержательный футбол. Следовательно, на поле велась достаточно грубая физическая борьба. На 17 минуте первой активностью взорвались гости.

Сабино мощным ударом проверил реакцию Гальчука – голкипер "Мариуполя" спас партнеров. На 27 минуте "Львов" имел основания открыть счет. Ренан с линии вратарской головой попал в перекладину после великолепного навеса Татаркова.

К концу тайма "Львов" владел инициативой, но не воплотил ее в забитый гол. Не было моментов и у "азовцев", которые за первую половины игры нанесли только один удар в створ ворот "горожан".

На старте второго тайма "Львов" оказался в затруднительном положении. Арбитр удалил Браткова за срыв контратаки "Мариуполя". Но "Мариуполь" не успел воспользоваться большинством.

На 66 минуте хозяев подвел Танковский. Вячеслав вошел в штрафную "Львова" и хотел пробить, но отпустил мяч. Пытаясь вернуть мяч, Танковский очень грубо сыграл против Люльки – прямое удаление.

На гол за 90 с лишним минут команды так и не наиграли – 0:0. Благодаря ничьей "Львов" обошел в турнирной таблице "Карпаты" и занимает 10-е место. "Мариуполь" с 19 очками – седьмой.

Мариуполь – Львов видеообзор матча

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Мариуполь ФК Львов
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