"Манчестер Юнайтед" расписал боевую ничью с "Арсеналом" в матче АПЛ: видео голов

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Манчестер Юнайтед – Арсенал: обзор и счет матча 30.09.2019 – АПЛ
Манчестер Юнайтед – Арсенал: результат и видео голов

"Манчестер Юнайтед" в 7 туре английской Премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал". Команды не смогли определить сильнейшего.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1
Гол: Мактоминей, 45 – Обамеянг, 58

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Первую половину игры соперники провели в равной борьбе, но интересные события произошли в конце тайма.

Сначала "Арсенал" провел две яркие атаки: Сака накрутил нескольких защитников "красных" и попытался с близкого расстояния переиграть Давида де Хеа. Однако, вратарь выполнил блестящий сейв и не дал сопернику забить. Генудзи сразу перехватил мяч в штрафной и выстрелил по воротам, но и эта попытка оказалась неудачной.

"Манчестер Юнайтед" не замедлил с ответом и уже через минуту открыл счет в матче. Скотт Мактоминей получил пас и из-за пределов штрафной нанес идеальный удар в левую "девятку" – 1:0.

Видео гола Мактоминея

Во втором тайме "канонирам" удалось отыграться, хотя и арбитру понадобилась помощь VAR.

На 58-й минуте Обамеянг выскочил один на один с голкипером и отправил мяч в ворота. Лайнсмен просигнализировал об офсайде, но после совещания с VAR арбитр указал на центр поля – 1:1.

Видео гола Обамеянга

В итоге, "Арсенал" благодаря ничьей поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, а МЮ улучшил свое положение лишь на 1 место (10 место).

blog_ava
Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
30 сентября
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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Арсенал Манчестер Юнайтед АПЛ
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