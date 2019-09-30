"Манчестер Юнайтед" расписал боевую ничью с "Арсеналом" в матче АПЛ: видео голов
"Манчестер Юнайтед" в 7 туре английской Премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал". Команды не смогли определить сильнейшего.
Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1
Гол: Мактоминей, 45 – Обамеянг, 58
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Первую половину игры соперники провели в равной борьбе, но интересные события произошли в конце тайма.
Сначала "Арсенал" провел две яркие атаки: Сака накрутил нескольких защитников "красных" и попытался с близкого расстояния переиграть Давида де Хеа. Однако, вратарь выполнил блестящий сейв и не дал сопернику забить. Генудзи сразу перехватил мяч в штрафной и выстрелил по воротам, но и эта попытка оказалась неудачной.
"Манчестер Юнайтед" не замедлил с ответом и уже через минуту открыл счет в матче. Скотт Мактоминей получил пас и из-за пределов штрафной нанес идеальный удар в левую "девятку" – 1:0.
Видео гола Мактоминея
Во втором тайме "канонирам" удалось отыграться, хотя и арбитру понадобилась помощь VAR.
На 58-й минуте Обамеянг выскочил один на один с голкипером и отправил мяч в ворота. Лайнсмен просигнализировал об офсайде, но после совещания с VAR арбитр указал на центр поля – 1:1.
Видео гола Обамеянга
В итоге, "Арсенал" благодаря ничьей поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, а МЮ улучшил свое положение лишь на 1 место (10 место).