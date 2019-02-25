Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Шахтер – Александрия смотреть онлайн

Матч между донецким "Шахтером" и "Александрией" станет украшением 19 тура чемпионата Украины. Поединок можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Последняя игра между командами завершилась тяжелой победой "Шахтера" на выезде. В то же время "Александрия" победила "горняков" в последней игре между командами в Харькове.

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Матч "Шахтер" – "Александрия" покажут по телеканалу "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 18:55. Сама игра начнется в 19:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

 

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Александрия" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Для "Шахтера" этот матч станет третьим официальным в 2019 году. До этого "горняки" провели два поединка с немецким "Айнтрахтом" и вылетел из Лиги Европы. Для "Александрии" игра будет первой официальной в новом году.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Новости Спорта УПЛ ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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