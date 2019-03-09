Шахтер – Карпаты: прогноз букмекеров на матч УПЛ

8 Читати новину українською
Шахтер - Карпаты: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Шахтер – Карпаты: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины и стремится поскорее завоевать золотые награды. Для этого "горнякам" нужно обыгрывать неуступчивые львовские "Карпаты". Букмекеры уже дали прогноз на центральный матч 21 тура УПЛ.

"Шахтер" уже семь матчей подряд побеждает "Карпаты" на внутренней арене. Последний раз "Карпаты" отбирали очки у "горняков" еще в мае 2015 года. А последняя победа "львов" произошла еще в сентябре 2013-го. Очевидно, что львовяне планируют прервать неприятную серию.

Читайте также: Матч "Черноморец" – "Александрия" неожиданно перенесли на 16 марта: известна причина

Фаворит Спорт

В этой букмекерской конторе на домашнюю победу дончан дают коэффициент 1,15. В том, что "львы" принесут "Шахтеру" второе поражение в рамках УПЛ коэффициент – 18,75. Ничью оценили в 7,75.

Pari Match

"Шахтер" может получить 17 победу в 21 матче на внутренней арене. В Pari Match на победу "горняков" дают 1,16. На успех команды Фабри Гонсалеса – 17,5. Ничья – 7,50.

bet365

В этой компании победу "Шахтера" оценили коэффициентом 1,14. На то, что "Карпаты" выиграют – 13. Коэффициент на то, что команды разойдутся миром – 7,50.

Матч 21 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 10 марта, в Харькове. Начало матча в 17:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
сегодня
819
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер УПЛ ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тренер сборной Украины по биатлону рассказал, почему Подручному не хватило 0,3 секунды до медали
сегодня 20:25 Тренер сборной Украины по биатлону рассказал, почему Подручному не хватило 0,3 секунды до медали
78
"Ворскла" и "Десна" сыграли вничью: видео
сегодня 19:02 "Ворскла" и "Десна" сыграли вничью: видео
38
Американского боксера раздели догола и постригли, чтобы он уложился в вес: видео
сегодня 13:23 Американского боксера раздели догола и постригли, чтобы он уложился в вес: видео
65
У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
сегодня 10:52 У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
59
Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
сегодня 10:01 Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
79
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук