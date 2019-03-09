Шахтер – Карпаты: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины и стремится поскорее завоевать золотые награды. Для этого "горнякам" нужно обыгрывать неуступчивые львовские "Карпаты". Букмекеры уже дали прогноз на центральный матч 21 тура УПЛ.

"Шахтер" уже семь матчей подряд побеждает "Карпаты" на внутренней арене. Последний раз "Карпаты" отбирали очки у "горняков" еще в мае 2015 года. А последняя победа "львов" произошла еще в сентябре 2013-го. Очевидно, что львовяне планируют прервать неприятную серию.

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Фаворит Спорт

В этой букмекерской конторе на домашнюю победу дончан дают коэффициент 1,15. В том, что "львы" принесут "Шахтеру" второе поражение в рамках УПЛ коэффициент – 18,75. Ничью оценили в 7,75.

Pari Match

"Шахтер" может получить 17 победу в 21 матче на внутренней арене. В Pari Match на победу "горняков" дают 1,16. На успех команды Фабри Гонсалеса – 17,5. Ничья – 7,50.

bet365

В этой компании победу "Шахтера" оценили коэффициентом 1,14. На то, что "Карпаты" выиграют – 13. Коэффициент на то, что команды разойдутся миром – 7,50.

Матч 21 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 10 марта, в Харькове. Начало матча в 17:00.

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