"Карпаты" снова разгромного проиграли "Шахтеру": видео

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Шахтер – Карпаты: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Шахтер – Карпаты: результат матча и видео голов / shakhtar.com

"Шахтер" не имел проблем в 21 туре чемпионата Украины по футболу. Донецкий клуб в Харькове разгромил львовские "Карпаты".

Шахтер – Карпаты 5:0
Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79

Удаление: Онгла, 78 (Карпаты)

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Уже на 6 минуте "Шахтер" дал понять "Карпатам", что стремится одержать уверенную победу, как в первом круге. Быстрый гол забил Коваленко. Марлос отдал великолепный пас на Исмаили, который забежал в штрафную и прострелил на Виктора. Коваленко оставалось только занести мяч в ворота гостей, что он и сделал – 1:0.

Однако ранний гол не огорчил "Карпаты", которые как бы то не было странно, но завладели инициативой. Больше всех "горняков" донимал новичок Йода, который легко обыгрывал защитников "Шахтера". Однако француз так и не смог огорчить Андрея Пятова.

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Зато "Шахтер" свои моменты использовал. Стандартное положение у ворот "львов" завершилось рабочим голом Николая Матвиенко. А блестящий гол в раздевалку забил Майкон. Бразилец великолепно исполнил штрафной и команды ушли на перерыв при счете 3:0.

Шахтер – Карпаты – лучшие моменты первого тайма

Сразу после перерыва "горняки" сумели увеличить преимущество. Дубль оформил Виктор Коваленко, который великолепным ударом попал в девятку. На 78 минуте гости остались в меньшинстве, поскольку удаление получил Онгла. А уже через минуту "горняки" воспользовались большинством. Гол на свой счет записал бразилец Тайсон и установил итоговый результат 5:0.

После этого матча "Шахтер" продолжает уверенно лидировать, имея в активе 54 очка. Семь баллов "горнякам" проигрывает "Динамо". "Карпаты" с 20 очками на 9 позиции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Шахтер Футбол УПЛ ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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