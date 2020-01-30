"Шахтер" победой завершил первый сбор в Турции – видео
Донецкий "Шахтер" провел последний матч в рамках первого сбора в Турции. "Горняки" победили чешский клуб "Словацко".
Шахтер – Словацко 1:0
Гол: Коваленко, 57
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В стартовом составе дончан вышли: Пятов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.
После перерыва на поле появился Коваленко. Через минуту после выхода на поле Виктор отметился единственным голом в матче.
Также во втором тайме у "Шахтера" вышли Тете, Маркос Антонио, Сикан и Мораес.
В рамках первого сбора "Шахтер" провел еще три матча: "горняки" победили "Лех" сыграли вничью с "Войводиной" и уступили "Пролетеру".
Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В Лиге Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".
Шахтер – Словацко видеообзор матча
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