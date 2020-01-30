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"Шахтер" победой завершил первый сбор в Турции – видео

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Шахтер – Словацко / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" провел последний матч в рамках первого сбора в Турции. "Горняки" победили чешский клуб "Словацко".

Шахтер – Словацко 1:0

Гол: Коваленко, 57

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В стартовом составе дончан вышли: Пятов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

После перерыва на поле появился Коваленко. Через минуту после выхода на поле Виктор отметился единственным голом в матче.

Также во втором тайме у "Шахтера" вышли Тете, Маркос Антонио, Сикан и Мораес.

В рамках первого сбора "Шахтер" провел еще три матча: "горняки" победили "Лех" сыграли вничью с "Войводиной" и уступили "Пролетеру".

Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В Лиге Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".

Шахтер – Словацко видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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