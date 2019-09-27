"Шахтер" поиздевался над "Ворсклой", Коноплянка и Бондарь забили дебютные голы: видео

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Шахтер – Ворскла: обзор и счет матча 27.09.2019 – УПЛ
Шахтер – Ворскла результат и видео голов

В пятницу, 27 сентября, донецкий "Шахтер" в домашнем матче без проблем победил "Ворсклу" в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер – Ворскла 4:0

Голы: Бондарь, 33, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 77

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"Ворскла" в последних трех встречах потерпела поражение и расположилась в нижней части турнирной таблицы. Особенно болезненным стало фиаско полтавчан в прошлом туре, ведь "зелено-белые" уступили "Динамо" с неприличным счетом 0:5. И матч с чемпионом Украины не стал исключением для полтавчан.

В первом тайме "Шахтер" ожидаемо владел инициативой и смог открыть счет в матче. На 33-й минуте Соломон навесил с углового с правого фланга, а Бондарь, который выиграл позицию у Петровича, головой отправил мяч в ворота – 1:0.

Видео гола Бондаря

Уже в начале второй части матча Кане сбил Додо в углу штрафной "горняков" и "Шахтер" заработал право удвоить счет в матче. Коноплянка с 11-метровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам и забил дебютный гол за донецкий клуб в официальном матче.

Видео дебютного гола Коноплянки за Шахтер

На 72-й минуте "горняки" довели счет до разгромного. Ужасная несогласованность Ткаченко и защитника завершилась тем, что Алан Патрик с угла вратарской расстрелял незащищенные голкипером ворота полтавчан – 3:0.

А уже за 5 минут Мораес забил четвертый мяч дончан. Исмаили на левом фланге опередил Чеснакова, ворвался в штрафную и сделал прострел во вратарскую площадку, а Мораес без проблем переправил мяч в ворота.

В итоге, "Шахтер" закрепил лидерство в турнирной таблице УПЛ и после 9 туров идет без поражений. "Ворскла" проиграла 4 матч подряд и занимает 10 место.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер УПЛ ФК Ворскла
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