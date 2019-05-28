В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента

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В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов
В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов / 1927.kiev

Из одесского сквера истории футбола похитили уменьшенную копию Кубка лиги чемпионов. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Досадный инцидент случился в в ночь с субботы на воскресенье (24-25 мая). Неизвестный пришел в сквер истории футбола в Одессе, расположенный у входа в музей футбола (проспект Небесной Сотни). Проверив, насколько прочно прикреплены копии кубков, он похитил уменьшенную копию кубка Лиги чемпионов, сообщает Odessa Online.

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Видео похищения копии кубка Лиги чемпионов в Одессе

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде в субботу, 1 июня. За главный трофей сразятся два английских клуба – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криминал Криминальные новости Лига чемпионов Новости Одессы
Источник: 24 канал
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