В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента

Из одесского сквера истории футбола похитили уменьшенную копию Кубка лиги чемпионов. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Досадный инцидент случился в в ночь с субботы на воскресенье (24-25 мая). Неизвестный пришел в сквер истории футбола в Одессе, расположенный у входа в музей футбола (проспект Небесной Сотни). Проверив, насколько прочно прикреплены копии кубков, он похитил уменьшенную копию кубка Лиги чемпионов, сообщает Odessa Online.

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Видео похищения копии кубка Лиги чемпионов в Одессе

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде в субботу, 1 июня. За главный трофей сразятся два английских клуба – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.