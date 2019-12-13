Заря – Шахтер: прогноз букмекеров на центральный матч тура УПЛ

В субботу, 14 декабря, "Заря" на своем поле будет принимать лидера чемпионата Украины "Шахтера" в 18 туре. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Заря – Шахтер. Прогноз букмекеров

На данный момент "Заря" имеет в своем активе 34 очка, набранных в 17 матчах, благодаря чему идет второй в таблице, отставая от "Шахтера" на 13 пунктов. В недавних поединках подопечные Виктора Скрипника улучшили свои результаты, выиграв 6 из 8 последних встреч.

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За 17 туров чемпионата Украины "кроты" смогли заработать 47 баллов. Это делает их бесспорными лидерами общекомандного рейтинга УПЛ.

Напомним, что матч "Заря" – "Шахтер" состоится в субботу, 14 декабря. Начало встречи – в 17:00

Прогноз Marathon bet

Несмотря на хорошую форму "Зари" донецкий клуб является очевидным фаворитом поединка. Специалисты оценивают шансы "Шахтера" одержать победу в игре коэффициентом 1,61. В то же время эксперты не верят в хозяев. На их победу букмекеры дают коэффициент 5.

Несколько больше шансов у "Зари" сыграть вничью: такой результат игры специалисты оценили коэффициентом 4,20. Хороший коэффициент букмекеры Marathon bet дают на то, что "Шахтер" и "Заря" не уйдут с поля без забитых голов. Коэффициент на это 1,66.

Прогноз MelBet

Специалисты MelBet предлагают угадать счет поединка "Шахтер" – "Заря". Последний раз "мужики" побеждали "Шахтер" еще в 2017 году со счетом 2:1. На победу "Зари" с таким счетом букмекеры дают коэффициент 14.

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В октябре 2018 года команда еще Юрия Вернидуба отобрала очки у "Шахтера" в Харькове, сыграв 1:1. Коэффициент на такой счет в игре – 7,5.

Прогноз Pari Match

В новом сезоне "Шахтер" очень много забивает, поэтому победа приходит сама собой. Коэффициент на то, что "горняки" победят и ТБ 2.5 – 2,25. Если же дончане одержат победу, но ТМ 2.5 – коэффициент 4,70.

"Заря" в новом сезоне много пропускает, но подопечные Виктора Скрипника сильны в атаке. Коэффициент на то, что "Заря" не проиграет и ТБ 2.5 – 4,80. Если же хозяева не проиграют и ТМ 2.5 – коэффициент 4,10.