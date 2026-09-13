О бывшем футболисте Манчестер Сити, Арсенала и Аякса говорят в контексте лиги MLS. О таком развитии карьеры украинца сообщает ютуб-канал FC Cincinnati Podcast.

Что говорят о Зинченко в MLS

Эксперты считают 29-летнего Александра интересным вариантом для клуба ФК Цинциннати.

Александр Зинченко стал бы самым громким приобретением. Сразу закрыл бы левый фланг и привнес бы огромный опыт. Очевидная проблема – зарплата. Цинциннати не возьмет его на обычный ветеранский контракт MLS. Но если он готов рассмотреть возможность перехода в лигу – это тот тип игрока, которого стоит прозондировать,

– говорится в беседе.

В течение последних полугода ходило немало разговоров о следующем этапе футбольного пути украинца, который с лета находится в статусе свободного агента. На днях в сети ходили слухи, что он может присоединиться к Ювентусу.

Отметим, что сейчас в MLS выступает немало звезд, таких как Каземиро, Лионель Месси, а также Родриго Де Пол и Роберт Левандовский, которые недавно устроили стычку.

Что тормозит карьеру Зинченко

Напомним, что прошлый сезон полузащитник провел в аренде в Ноттингем Форест и Аяксе. В Нидерландах Александр столкнулся с серьезной травмой. Он сыграл всего два матча за команду, после чего получил разрыв крестообразных связок.

29-летний футболист перенес операцию и должен вернуться в строй в октябре этого года. Но это будет уже в новом клубе, ведь годовой контракт Зинченко с Аяксом истек.