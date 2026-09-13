Про колишнього футболіста Манчестер Сіті, Арсенала та Аякса говорять у контексті ліги MLS. Про такий розвиток кар’єри українця повідомляє ютуб-канал FC Cincinnati Podcast.

Що говорять про Зінченка у MLS

Експерти бачать 29-річного Олександра цікавою опцією для клубу ФК Цинциннаті.

Олександр Зінченко був би найгучнішим підписанням. Одразу закрив би лівий фланг і привіз величезний досвід. Очевидна проблема — зарплата. Цинциннаті не візьме його на звичайний ветеранський контракт MLS. Але якщо він готовий розглянути лігу – це той тип гравця, якого варто зондувати,

– йдеться у розмові.

Протягом минулих пів року було чимало розмов про наступний етап футбольного шляху українця, який від літа перебуває у статусі вільного агента. Днями у мережі ходили чутки, що він може доєднатись до Ювентуса.

Зазначимо, що наразі у MLS виступає чимало зірок, як Каземіро, Ліонель Мессі або ж Родріго Де Поль та Роберт Левандовський, які недавно влаштували сутичку.

Що гальмує кар’єру Зінченка

Нагадаємо, що минулий сезон хавбек провів в орендах у Ноттінгем Форест та Аяксі. У Нідерландах Олександр зіштовхнувся зі складною травмою. Він відіграв лише два матчі за команду, після чого отримав розрив хрестоподібних зв'язок.

29-річний футболіст переніс операцію та має повернутися у стрій у жовтні цього року. Але буде це уже у новому клубі, адже річний контракт Зінченка з Аяксом закінчився.