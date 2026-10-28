Алпеева принесла Украине первую золотую медаль ЧМ-2026 по борьбе

Об успехе украинской спортсменки сообщил НОК на своей странице в Telegram. Она выступает в весовой категории до 76 кг.

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Каким был путь Алпеевой к золоту

Украинка очень уверенно прошла свою турнирную сетку. В 1/8 финала она победила со счетом 8:1. В четвертьфинале Анастасия вырвала победу у американки Даймонд Гилфорд со счетом 6:4.

В полуфинале соперницей Алпеевой была представительница Турции Кадрие Аксой. А вот в финале украинка встретилась с индийской спортсменкой Кажал Кажал. В конце напряженного поединка счет был 4:4. Анастасии удалось провести результативный прием и одержать победу со счетом 8:6.

Это первая награда для сборной Украины на этом турнире в Казахстане. Кроме того, ее золото – лучший результат нашей сборной в истории тяжелого женского веса. Для самой спортсменки это также лучший результат выступления на взрослом чемпионате мира. Ранее наивысшим достижением было 5-е место.

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Хотя следует отметить, что у нее есть два титула чемпионки Европы, а также золотые медали молодёжных чемпионатов мира и Европы U-23.

Напомним, что в начале октября в Азербайджане состоялся чемпионат мира по дзюдо. Там сборная Украины осталась без медалей. Причины того провала для "24 Канала" подробно разобрал первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая.

Ранее "24 Канал" рассказывал историю бойца ВСУ из Грузии Миро Ванадзе, который после ранения создал Украинскую лигу ветеранов ММА. Она очень сильно помогает военным в реабилитации.