Алпєєва принесла Україні першу золоту медаль ЧС-2026 з боротьби

Про успіх українки повідомив НОК на своїй сторінці в телеграмі. Вона виступає у ваговій категорії до 76 кг.

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Яким був шлях Алпєєвої до золота

Українка дуже впевнено пройшла свою турнірну сітку. В 1/8 фіналу вона перемогла з рахунком 8:1. У чвертьфіналі Анастасія вирвала перемогу над американкою Даймонд Гілфорд із рахунком 6:4.

У півфіналі суперницею Алпєєвої була представниця Туреччини Кадріє Аксой. А ось у фіналі українка зустрілась з індійською спортсменкою Кажал Кажал. Наприкінці напруженої сутички рахунок був 4:4. Анастасії вдалось провести результативний прийом і здобути перемогу з рахунком 8:6.

Це перша нагорода для збірної України на цьому турнірі в Казахстані. Крім того, її золото – найкращий результат нашої збірної в історії важкого жіночого дивізіону. Для самої спортсменки – це також найкращий результат виступу на дорослому чемпіонаті світу. Раніше найвищим досягненням було 5-те місце.

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Хоча слід зауважити, що в неї є 2 титули чемпіонки Європи, а також золоті медалі молодіжних чемпіонатів світу та Європи U-23.

Нагадаємо, що на початку жовтня в Азербайджані відбувся чемпіонат світу з дзюдо. Там збірна України залишилась без медалей. Причини того провалу для 24 Каналу детально розібрав перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая.

Раніше 24 Канал розповідав історію бійця ЗСУ з Грузії Міро Ванадзе, який після поранення створив Українську лігу ветеранів з ММА. Вона дуже сильно допомагає в реабілітації військовим.