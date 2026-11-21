Стаббс раскритиковала поведение бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде. Слова австралийки приводит ресурс tennis365.com.

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К каким санкциям против Соболенко призывают

Отметим, что Элина Свитолина победила "нейтральную" теннисистку в полуфинальном матче Итогового турнира WTA. В этой игре Соболенко использовала нецензурную брань, после поединка заверила, что слова были адресованы не Свитолиной.

По словам Стаббс, белорусская теннисистка должна столкнуться с серьезными последствиями. Суть в том, что ее, безусловно, следует оштрафовать.

Что касается отстранения от соревнований – не знаю. Это решение не мне принимать. Думаю, в определенном смысле, если бы ее отстранили, это могло бы пойти ей даже на пользу– сказала Стаббс.

Ренне отметила, что в современном мировом туре повсюду присутствуют камеры и микрофоны, поэтому игроки не должны забывать об ответственности.

Когда вы играете теннисный матч в прямом эфире перед тысячами зрителей на трибунах и миллионами у экранов, вы не можете позволить себе такие вещи и отделаться лишь легким испугом или символическим наказанием. И мне все равно, первая ли вы ракетка мира или сотая– добавила Стаббс.

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Отметим, что 55-летняя австралийка за время своей теннисной карьеры сумела оставить заметный след в спорте. На ее счету 4 титула серии Grand Slam и звание первой ракетки мира в парном разряде.

Какие реакции вызвало поведение Соболенко на WTA Finals-2026

На хамство спортсменки в Европе отреагировали. В частности, что касается Соболенко, высказался евродепутат Хельмут Брандштеттер.

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