Стаббс розкритикувала поведінку колишньої першої ракетки світу в одиночному розряді. Слова австралійки передає ресурс tennis365.com.

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До яких санкцій проти Соболенко закликають

Зазначимо, що Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" тенісистку в у півфінальному матчі Підсумкового турніру WTA. У цій грі Соболенко вжила нецензурну лайку, а після поєдинку запевняла, що адресувала слова не Світоліній.

За словами Стаббс, білоруська гравчиня має зіштовхнутися з серйозними наслідками. Суть у тому, що її, безумовно, слід оштрафувати.

Щодо відсторонення від змагань – не знаю. Це рішення не мені приймати. Гадаю, у певному сенсі, якби її відсторонили, це могло б піти їй навіть на користь– сказала Стаббс.

Ренне зауважила, що у сучасному світовому турі усюди присутні камери та мікрофони, тому гравці не повинні забувати про відповідальність.

Коли ви граєте тенісний матч у прямому ефірі перед тисячами глядачів на трибунах і мільйонами вдома, ви не можете дозволити собі такі речі й відбутися лише легким переляком чи символічним покаранням. І мені байдуже, чи ви перша ракетка світу, чи сота– додала Стаббс.

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Зазначимо, що 55-річна австралійка у період тенісної кар’єри зуміла залишити помітний слід у спорті. На її рахунку 4 титули серії Grand Slam та звання першої ракетки світу у парному розряді.

Які реакції зібрала поведінка Соболенко на WTA Finals-2026

На хамство спортсменки відреагували в Європі. Зокрема, щодо Соболенко висловився європарламентар Гельмут Брандштеттер.

Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм пояснив, яке покарання чекатиме на Арину за негідну поведінку.