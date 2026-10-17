Руководство Арсенала приняло решение сократить штат сотрудников. Для BBC этот процесс объяснил Микель Артета.

Почему в Лондоне увольняют людей

Речь идет о сотрудниках, которые напрямую не работают с мужской, женской командами или академией.

Мне объяснили суть этого процесса и проведенного в клубе анализа, целью которого является развитие и совершенствование. Иногда нужно принимать определенные решения, чтобы люди занимали правильные должности и чтобы клуб мог продолжать инвестировать в достижение наших целей и успехов, к которым мы стремимся,

– отметил Артета.

Правда, испанский тренер добавил, что не считает себя человеком, который должен комментировать такие решения клуба.

Отметим, что одним из будущих приобретений клуба может стать украинский футболист Илья Забарный. Его переход в команду Микеля Артеты возможен уже во время зимнего трансферного окна. Украинца ПСЖ хочет продать за 50 миллионов евро.

Как складывается сезон для Арсенала

В плане результатов лондонский клуб чувствует себя почти идеально. После шести туров АПЛ команда занимает второе место в турнирной таблице с пятью победами в активе и лишь одним поражением.

В Лиге чемпионов "канониры" набрали максимум очков в первых двух матчах.

Напомним, что Артета недавно продлил контракт с клубом. Трудовой договор рассчитан до 2030 года.