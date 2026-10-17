Керівники Арсенала вирішили скоротити штат працівників. Для видання BBC цей процес пояснив Мікель Артета.

Чому у Лондоні звільняють людей

Йдеться про співробітників, які на пряму не працюють з чоловічою, жіночою командами, або академією.

Мені пояснили суть цього процесу та проведеного в клубі аналізу, який має на меті розвиток і вдосконалення. Іноді потрібно ухвалювати певні рішення, щоб люди перебували на правильних посадах і щоб клуб міг продовжувати інвестувати задля досягнення наших цілей та успіхів, яких ми прагнемо,

– зазначив Артета.

Щоправда, іспанський тренер додав, що він не вважає себе людиною, яка повинна коментувати такі рішення клубу.

Заначимо, що однією з майбутніх інвестицій клубу може стати український футболіст Ілля Забарний. Його приїзд до команди Мікеля Артети можливий уже під час зимового трансферного вікна. Українця ПСЖ хоче продати за 50 мільйонів євро.

Як складається сезон для Арсенала

У плані результатів лондонський клуб почуває себе майже ідеально. Після шести турів АПЛ команда посідає друге місце у турнірній таблиці з п’ятьма перемогами у активі та лише однією поразкою.

У Лізі чемпіонів "каноніри" здобули максимум очок у перших двох матчах.

Нагадаємо, що Артета нещодавно продовжив контракт з клубом. Трудова угода розрахована до 2030 року.