Младше Ярмоленко: в Динамо пришел новый тренер

В киевском клубе продолжают формировать команду помощников для исполняющего обязанности главного тренера. На этот раз к штабу "бело-синих" присоединился молодой польский специалист Артур Ренковский, который уже имеет опыт самостоятельной работы на тренерской должности, сообщает пресс-служба Динамо.

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Кто стал новым помощником Кендзерека в Динамо

Артур Ренковский на 8 лет младше за лидера Динамо Андрея Ярмоленко, которому 36.

Ренковский имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А. Какие именно функции он будет выполнять в киевском клубе, пока официально не сообщается. Динамо лишь подтвердило его назначение на должность ассистента Кендзьорека.

В тренерском штабе киевлян он стал уже третьим польским помощником исполняющего обязанности главного тренера. Ранее к команде присоединились Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк.

Какой тренерский опыт имеет 28-летний поляк

В свое время Ренковский выступал за молодежные команды Ягеллонии и Ягеллонии II, однако в 2021 году завершил игровую карьеру. После этого он сосредоточился на тренерской деятельности, начав работу в структуре польского клуба Подлясье, где занимался подготовкой юношеских команд.

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В июне 2022 года он возглавил первую команду Подлясье, выступавшую в третьем дивизионе Польши. За три года под его руководством команда провела 98 матчей.

В июне 2025 года Ренковский стал главным тренером КСЗО из Островца-Свентокшиского. На этой должности он проработал 28 матчей.

Летом 2026 года молодой специалист получил работу в Радомьяке, который выступает в польской Экстракласе. В конце октября Ренковский покинул польский клуб и перешел в Динамо.

Свой ближайший матч киевляне проведут в понедельник, 2 ноября. В рамках 11-го тура УПЛ Динамо сыграет на выезде против Кривбасса. Начало встречи – в 13:00.

Напомним, ранее и.о. главного тренера киевского клуба Мацей Кендзьорек высказался об Андрее Ярмоленко.