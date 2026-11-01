Молодший за Ярмоленка: у Динамо прийшов новий тренер

У київському клубі продовжують формувати команду помічників для виконувача обов'язків головного тренера. Цього разу до штабу біло-синіх долучився молодий польський фахівець Артур Ренковський, який уже має досвід самостійної роботи на тренерській посаді, повідомляє пресслужба Динамо.

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Хто став новим помічником Кендзьорека у Динамо

Артур Ренковський на 8 років молодший за лідера Динамо Андрія Ярмоленка, якому 36.

Ренковський має тренерську ліцензію УЄФА категорії А. Які саме функції він виконуватиме у київському клубі, наразі офіційно не повідомляється. Динамо лише підтвердило його призначення на посаду асистента Кендзьорека.

У тренерському штабі киян він став уже третім польським помічником виконувача обов'язків головного тренера. Раніше до команди приєдналися Даніель Войташ та Гжегож Войтков'як.

Який тренерський досвід має 28-річний поляк

Свого часу Ренковський виступав за молодіжні команди Ягеллонії та Ягеллонії II, однак у 2021 році завершив ігрову кар'єру. Після цього зосередився на тренерській діяльності, розпочавши роботу в структурі польського клубу Подласьє, де займався підготовкою молодіжних команд.

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У червні 2022 року він очолив першу команду Подласьє, яка виступала у третьому дивізіоні Польщі. За три роки під його керівництвом колектив провів 98 матчів.

У червні 2025-го Ренковський став головним тренером КСЗО з Островця-Свентокшиського. На цій посаді він попрацював 28 матчів.

Влітку 2026 року молодий фахівець отримав роботу в Радом'яку, який виступає в польській Екстраклясі. Наприкінці жовтня Ренковський залишив польський клуб і перебрався до Динамо.

Свій найближчий матч кияни проведуть у понеділок, 2 листопада. У межах 11-го туру УПЛ Динамо зіграє на виїзді проти Кривбаса. Початок зустрічі – о 13:00.

Нагадаємо, раніше в.о. головного тренера київського клубу Мацей Кендзьорек висловився про Андрія Ярмоленка.