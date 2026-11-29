Роман Григорчук в послематчевом флэш-интервью для УПЛ.ТВ оценил игру своих подопечных в столице Украины. Он рассказал, что помогло одержать победу над "Динамо".

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Какой рецепт успеха над "Динамо" назвал наставник "Черноморца"

Роман Григорчук отметил, что после матча против "Динамо" вся команда одесситов абсолютно счастлива. И другое слово здесь подобрать тренеру трудно.

В раздевалке я увидел счастливых игроков. Это важно в нынешних условиях. Это – футбольное счастье– отметил тренер "моряков".

По словам тренера "Черноморца", его подопечные сыграли на 9 из 10 с точки зрения футбольной тактики. Они смогли сдержать "Динамо" во многих аспектах, и это очень важные 3 очка для команды.

Нам нужна была победа в психологическом плане. Я видел, как игроки подошли к матчу: я видел такой коллектив в своих чемпионских командах раньше– подчеркнул Григорчук.

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Как он отметил, еще перед матчем сказал ребятам, что они хорошо сыграют. Не обязательно выиграют, но покажут хороший футбол. Тренер это чувствовал.

Как Кендзерек объяснил поражение от "Черноморца"

В свою очередь, тренер "Динамо" Мацей Кендзерек рассказал, что в матче против "Черноморца" "Динамо" владело преимуществом, но не реализовало свои моменты. Кроме того, он сказал, что в команде нет никакого конфликта между украинцами и легионерами.

Киевская команда проиграла одесской команде со счетом 0:2. Первый гол "Динамо" пропустило в конце матча после углового. Второй гол – результат контратаки гостей.