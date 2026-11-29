Роман Григорчук у післяматчевому флеш-інтерв'ю для УПЛ.ТБ оцінив гру своїх підопічних у столиці України. Він сказав, що допомогло перемогти Динамо.

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Який рецепт успіху над Динамо назвав наставник Чорноморця

Роман Григорчук зазначив, що після поєдинку проти Динамо вся команда одеситів абсолютно щаслива. Й іншого слова тут підібрати коучу важко.

У роздягальні я побачив щасливих гравців. Це важливо за нинішніх умов. Це – футбольне щастя– зауважив коуч "моряків".

За словами наставника Чорноморця, його підопічні зіграли на 9 із 10 в плані футбольної тактики. Вони змогли обмежити Динамо в багатьох аспектах, і це дуже важливі 3 очки для команди.

Нам потрібна була перемога в психологічному плані. Я бачив, як гравці підійшли до матчу: я бачив такий колектив у своїх чемпіонських командах раніше– наголосив Григорчук.

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Як він зазначив, ще перед матчем сказав хлопцям, що вони добре зіграють. Не обов'язково виграють, але покажуть хороший футбол. Коуч відчував.

Як Кендзьорек пояснив поразку від Чорноморця

Натомість наставник Динамо Мацей Кендзьорек розповів, що в матчі проти Чорноморця Динамо володіло перевагою, але не реалізувало свої моменти. Крім того, він сказав, що в команді немає ніякого конфлікту між українцями та легіонерами.

Київська команда програла одеській команді з рахунком 0:2. Перший гол Динамо пропустило наприкінці матчу після кутового. Другий гол – наслідок контратаки гостей.