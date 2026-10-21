Интер сыграет с Шахтером без Лаутаро Мартинеса. Бывший футболист сборной Украины Андрей Воробей в интервью для 24 Канала оценил роль аргентинца в команде.

Что сказал Воробей о травме Мартинеса

По словам бывшего украинского нападающего, травма бедра у аргентинца, которая выбьет его из строя на пять недель, является неприятным обстоятельством для итальянской команды.

Мартинес находился в очень хорошей форме. Его отсутствие – это плюс для нас. В то же время считаю, что потеря нескольких футболистов не повлияет на игру Интера. Они будут играть в свой футбол, ведь там тоже хватает исполнителей,

– сказал Воробей.

Напомним, что матч Интер – Шахтер начнется в среду, 21 октября, в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца".

Что известно о матче Интер – Шахтер

Отметим, что итальянский клуб понес несколько болезненных кадровых потерь. Помимо Мартинеса, травму получил также 30-летний французский защитник Бенжамен Павар. У него растяжение приводящей мышцы правого бедра.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно занять в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.

На данный момент "Шахтер" занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.