Інтер зіграє з Шахтарем без Лаутаро Мартінеса. Колишній футболіст збірної України Андрій Воробей в інтерв’ю для 24 Каналу оцінив роль аргентинця у команді.

Що сказав Воробей про травму Мартінеса

За словами колишнього українського нападника, травма м'яза стегна в аргентинця, яка виб’є того з футболу на п’ять тижнів, є неприємною обставиною для італійської команди.

Мартінес перебував у дуже хорошій формі. Його відсутність — це плюс для нас. Водночас вважаю, що втрата кількох футболістів не вплине на гру Інтера. Вони гратимуть у свій футбол, адже там теж вистачає виконавців,

– сказав Воробей.

Нагадаємо, що матч Інтер – Шахтар розпочнеться у середу, 21 жовтня, о 22:00 за київським часом. Поєдинок прийме стадіон "Джузеппе Меацца".

Що відомо про матч Інтер – Шахтар

Зазначимо, що італійський клуб зазнав кількох болючих кадрових втрат. Окрім Мартінеса, пошкодження зазнав також 30-річний французький захисник Бенжамен Павар. У нього розтягнення привідного м'яза правого стегна.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.

Наразі Шахтар посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.