Єдиний представник України в єврокубковій осені розпочав основний раунд Ліги чемпіонів з чотирма очками у двох матчах. Наразі підопічні Арди Турана посідають 11-ту сходинку у турнірній таблиці та у режимі реального часу проходять до плей-оф.

Їхнім третім суперником стане міланський Інтер. Фіналіст 2024 року розпочав сезон з дещо несподіваних поразок від Реала (1:2) та Брюгге (3:4) і тепер має потребу надолужувати згаяне.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу допоміг розібратися у перспективах матчу Інтер – Шахтар колишній футболіст збірної України Андрій Воробей.

На що сподіватися фанатам Шахтаря у грі проти Інтера

Андрію Олексійовичу, що ми побачимо у середу, 21 жовтня, на "Джузеппе Меацца"?

Сподіваюся на хорошу гру від нашої команди саме з такими сильними опонентами, як Інтер та, наприклад, Реал. Хочеться дізнатися, на що ми зараз здатні на фоні топових клубів Європи.

Після тривалої паузи на матч збірної Шахтар уже відіграв три успішні матчі. Як вам форма команди з Донецька?

У Шахтаря велика конкуренція. Добре попрацювали на трансферному ринку, немає дисбалансу, є люди для ротації. Тому команда зараз і показує стабільний футбол порівняно з іншими українськими командами.

Хоч це і єдина наша команда в єврокубках. Так, даються взнаки постійні роз'їзди, але не думаю, що втома чи щось подібне позначиться на майбутньому матчі.

Чи допоможе Шахтарю травма Мартінеса та гра Інтера в обороні

Свої втрати є насамперед в Інтера. Чи вплине на міланців відсутність Бенжамена Павара та Лаутаро Мартінеса?

Мартінес перебував у дуже хорошій формі. Його відсутність — це плюс для нас. Водночас вважаю, що втрата кількох футболістів не вплине на гру Інтера. Вони гратимуть у свій футбол, адже там теж вистачає виконавців.

Інтер часто пропускає зі швидких контратак. Особливо це було видно у програному матчі другого туру проти Брюгге, де таким чином у ворота італійської команди влетіли усі чотири м'ячі. Для команди Турана це певна підказка?

Однозначно, що з цього потрібно зробити висновки. І так, Брюгге скористався своїми швидкими футболістами при переході з оборони в атаку. Шахтар теж має виконавців з високою швидкістю, але ми граємо трохи в інший футбол.

У бельгійській команді вони біжать, а Шахтар намагається контролювати м'яч та повільно підходить до карного майданчика суперника. Тому це може бути не наш козир у цій грі. Зараз стиль "гірників" дещо інший, і нам буде важко у цьому матчі.

Якщо футболісти Шахтаря скористаються цим моментом та зуміють вибігати так, як це робили виконавці Брюгге – це стане великою проблемою для Інтера.

Чи не варіант у такому випадку провести матч другим номером?

Гадаю, що італійська команда першим номером нам і не дасть грати. Хіба що розігруватимемо м'яч десь у районі свого штрафного майданчика. Фаворитом і колективом, який буде вести гру, стане Інтер.

Яке враження залишили у Воробея ігри з ПСВ та АЕКом

Маємо чотири очки з ПСВ (1:1) та АЕКом (3:1), але це представники не топових чемпіонатів. Чи може Шахтар витримати рівень інтенсивності чемпіона Серії А?

Сподіваюсь, що Шахтар від гри до гри додаватиме. Стосовно попередніх суперників погоджуюсь, що вони не з найсильніших ліг. Але це не слабкі суперники, особливо ПСВ.

Не впевнений, що Інтер обіграв би ПСВ. Жодну команду не потрібно недооцінювати. Щиро кажучи, перед грою проти АЕКа я думав, що це буде легка для нас гра. Але зараз у Лізі чемпіонів усі команди грають та вміють це робити.

Епізод матчу Шахтар – АЕК / Фото Getty Images

Чому матч проти Інтера – показник амбіцій Шахтаря

Якщо Шахтар виграє цей матч – матиме 7 очок і хорошу заявку на прохід далі. Як на становище української команди вплине будь-який інший результат?

Нічого критичного. Попереду будуть п'ять матчів. В Італії зараз буде важко, але повернусь до попереднього – цікаво подивитися, на що зараз здатен Шахтар з суперниками рівня Інтера, Реала, а також Спортінга та РБ Лейпцига.

У поєдинках з такими опонентами стане зрозуміло те, які завдання зараз ставить перед собою Шахтар. Сподіваюся, що у Мілані "гірники" покажуть не лише хороший футбол, а й результат. Ось це було б ідеально.

Щоправда, потрібно зважати, що зараз приїдемо у "лігво розлюченого ведмедя", де нам буде дуже важко. Після поразок від Реала та Брюгге Інтер постарається реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Що ще відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27