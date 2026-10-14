В 2014 году 16-летняя на тот момент легкоатлетка спешила на НСК "Олимпийский" в Киеве, где проходил отбор на Летние юношеские Олимпийские игры. Она рассказала об этом в своем аккаунте в социальной сети Threads.

Как Левченко едва не пропустила важные соревнования

По словам призерки взрослого чемпионата мира, по дороге на столичный стадион с ней произошла неприятная история.

Я доехала первым автобусом до метро и вдруг поняла, что потеряла кошелек вместе с ученическим билетом. А с ним школьники ездили в метро бесплатно. До соревнований оставалось совсем мало времени. Надо было что-то делать. И я решилась подойти к незнакомой женщине и попросить… 2 гривны на метро,

– написала Левченко.

По словам Юлии, она надеется, что ее благодетельница увидит этот пост и узнает себя. Спортсменка отметила, что иногда вспоминает эту историю.

Как сложилась дальнейшая карьера Юлии Левченко

После успешного отбора украинская спортсменка выиграла Юношеские Олимпийские игры в Нанкине-2014. На взрослом уровне лучшим достижением Юлии является "серебро" взрослого чемпионата мира-2017.

Отметим, что в сентябре украинская прыгунья пробилась на первый в истории Абсолютный чемпионат мира в Будапеште, где разделила шестое место.