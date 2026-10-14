У 2014-му 16-річна тоді легкоатлетка поспішала на НСК "Олімпійський" у Києві, де відбувався відбір на Літні Юнацькі Олімпійські ігри. Про це спортсменка розповіла у власному акаунті в соцмережі Threads.

Як Левченко ледь не пропустила важливі змагання

За словами призерки дорослого чемпіонату світу, дорогою на столичний стадіон її спіткала неприємна історія.

Я доїхала першим автобусом до метро й раптом зрозуміла, що загубила гаманець разом з учнівським квитком. А з ним школярі їздили в метро безкоштовно. До змагань залишалося зовсім мало часу. Треба було щось робити. І я наважилася підійти до незнайомої жінки та попросити… 2 гривні на метро,

– написала Левченко.

За словами Юлії, вона сподівається, що її добродійка побачить допис та впізнає себе. Спортсменка зазначила, що іноді згадує цю історію.

Як склалась подальша кар’єра Юлії Левченко

Після успішного відбору українська спортсменка виграла Юнацькі Олімпійські ігри у Нанкіні-2014. На дорослому рівні найкращим досягненням Юлії є "срібло" дорослого чемпіонату світу-2017.

Зазначимо, що у вересні українська стрибунка пробилась на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу у Будапешті, де розділила шосте місце.