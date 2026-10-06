На эту ситуацию отреагировала глава МИД Венгрии Анита Орбан. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Что заявила представительница правительства Венгрии

Анита Орбан заявила, что она решительно осуждает клевету и внесение в какие-либо списки, а также возможные угрозы в адрес гражданина Венгрии Милоша Керкеза. Она отметила, что в течение нескольких дней пыталась разрешить эту ситуацию.

Я постоянно координировала действия с представителями правительства Украины, венгерской футбольной федерацией, посольством, чтобы гарантировать, что все причастные смогут приложить усилия в пределах своей компетенции для разрешения этой ситуации,

– добавила Орбан.

В то же время она отметила, что сайт "Миротворец" не является официальным каналом украинского государства, поэтому непонятно, кто именно им руководит.

Спорт должен основываться на спортивных достижениях, сообществе и уважении. Благодарю обе национальные сборные за сотрудничество,

– подчеркнула представительница правительства Венгрии.

В базе "Миротворец" Керкеза обвинили в поддержке агрессии против Украины.

Что стало причиной такой ситуации

В матче 1-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на поле стадиона в Будапеште возник конфликт между игроками. На следующий день отец Милоша Керкеза опубликовал в своей социальной сети провокационный пост с фотографией конфликта с участием его сына и Цыганкова. И самое главное, что он сопроводил пост треком российского рэпера АК-47 Russian Paradise, что в переводе означает "русский рай".

Сам футболист позже прокомментировал эту ситуацию, а также факт своего попадания в базу "Миротворец". Он сказал, что на поле защищал партнеров и никаких агрессивных мыслей в отношении Украины не имел. В то же время он не может отвечать за действия своего отца.

Из-за дисквалификации Керкез не смог принять участие в матче во втором матче между сборными Украины и Венгрии. В нем "сине-желтые", к сожалению, уступили со счетом 1:2.