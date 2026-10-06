На цю ситуацію відреагувала очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Відповідний допис вона виклала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Що заявила представниця уряду Угорщини

Аніта Орбан заявила, що вона рішуче засуджує наклеп і внесення до будь-яких списків, а також можливі погрози на адресу громадянина Угорщини Мілоша Керкеза. Вона зазначила, що протягом кількох днів намагалась вирішити цю ситуацію.

Я постійно координувала дії з представниками уряду України, угорською футбольною федерацією, посольством, щоб гарантувати, що всі причетні зможуть докласти зусиль у межах своєї компетенції для вирішення цієї ситуації,

– додала Орбан.

Водночас вона зауважила, що сайт "Миротворець" не є офіційним каналом української держави, тому незрозуміло, хто саме ним керує.

Спорт має ґрунтуватися на спортивних досягненнях, спільноті та повазі. Дякую обом національним збірним за співпрацю,

– підкреслила представниця уряду Угорщини.

У базі "Миротворець" Керкеза звинуватили в підтримці агресії проти України.

Що зумовило таку ситуацію

У матчі 1 туру Ліги націй між збірними Угорщини й України на полі стадіону в Будапешті виник конфлікт між гравцями. Наступного дня після цього батько Мілоша Керкеза виклав у своїй соцмережі провокативний допис із фото конфлікту за участі його сина та Циганкова. І найголовніше, що супроводив він допис треком російського репера АК-47 Russian Paradise, що в перекладі означає "російський рай".

Сам футболіст пізніше прокоментував цю ситуацію та факт свого потрапляння в базу "Миротворець". Він сказав, що на полі захищав партнерів, і ніяких агресивних думок щодо України не мав. Водночас він не може відповідати за дії свого батька.

Через дискваліфікацію Керкез не зміг узяти участь у другому матчі між збірними України й Угорщини. У ньому "синьо-жовті", на жаль, поступились із рахунком 1:2.