История жизни Михаила может стать проблемой для болельщиков его нынешнего клуба. Об этом для ютуб-канала talkSport рассказал журналист Энди Голдштейн.

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Какие проблемы могут возникнуть у Мудрика

По словам эксперта, украинскому вингеру не стоило так подробно рассказывать о переходе из одной лондонской команды в другую.

В интервью украинскому подкасту он заявил: "Алонсо прямо в лицо мне сказал: „Тебе лучше уйти и поиграть в другом клубе, получить немного игрового времени, а потом можешь возвращаться в Челси. Я на тебя рассчитываю“". Я считаю это ужасным. Это огорчило многих болельщиков Тоттенхэма в Интернете, которые заявили, что освистают его в следующий раз, когда он выйдет на поле, – отметил Голдштейн. Это огорчило многих болельщиков Тоттенхэма в Интернете, которые заявили, что освистают его в следующий раз, когда он выйдет на поле– отметил Голдштейн.

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Отметим, что 31 июля Михаил Мудрик вернулся в футбол после окончания своей допинговой дисквалификации. В последний день трансферного окна руководство Челси отдало его в аренду Тоттенхэму.

Что еще сказал Мудрик Гордону

Полузащитник, который сейчас восстанавливается после травмы голеностопа, дал интервью Дмитрию Гордону. В частности, во время беседы футболист обвинил Украинскую ассоциацию футбола в нежелании должным образом помогать во время рассмотрения его допингового дела.

Андрей Шевченко назвал заявления футболиста "безосновательной клеветой " в адрес сотрудников УАФ и национальной сборной.

Чуть позже Михаил Мудрик публично ответил Шевченко на обвинения по поводу допингового дела. Футболист заявил, что президент УАФ распространяет ложную информацию, и пообещал предоставить доказательства.