Життєва історія Михайла може стати проблемою для уболівальників його актуального клубу. Про це для ютуб-каналу talkSport сказав журналіст Енді Голдштейн.

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Які проблеми можуть виникнути у Мудрика

За словами експерт, українському вінгеру не вартувала настільки детально розповідати про перехід з однієї лондонської команди в іншу.

В інтерв'ю українському подкасту він заявив: "Алонсо прямо в обличчя мені сказав: "Тобі краще піти і пограти в іншому клубі, отримати трохи ігрового часу, а потім можеш повертатися до Челсі. Я на тебе розраховую". Я вважаю це жахливим. Це засмутило багатьох вболівальників Тоттенгема в Інтернеті, які заявили, що освистають його наступного разу, коли він вийде на поле– зазначив Голдштейн.

Зазначимо, що 31 липня Михайло Мудрик повернувся у футбол після припинення своєї допінгової дискваліфікації. В останній день трансферного вікна керівництво Челсі віддало його в оренду у Тоттенгем.

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Що ще сказав Мудрик Гордону

Півзахисник, який наразі займається поверненням до гри після травми гомілкостопу, дав інтерв’ю Дмитру Гордону. Зокрема, під час спілкування футболіст звинуватив Українську асоціацію футболу в небажанні належним чином допомагати під час розгляду його допінгової справи.

Андрій Шевченко назвав заяви футболіста безпідставним наклепом на працівників УАФ і національної збірної.

Дещо згодом Михайло Мудрик публічно відповів Шевченку на звинувачення щодо допінгової справи. Футболіст заявив, що президент УАФ поширює неправдиву інформацію, та пообіцяв надати докази.