Легендарный футболист Динамо поделился своими мыслями в интервью сайту sport.ua. Впрочем, он отметил, что не всегда действительно лучший игрок мира получает "Золотой мяч".

Что сказал Беланов

Беланов отметил, что ему сложно сказать, кто именно получит "Золотой мяч" в 2026 году. Среди претендентов на эту награду такие футболисты, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Ламин Ямаль.

Я не делаю никаких ставок и прогнозов по одной простой причине. В свое время "Золотой мяч" должен был получить испанец Андрес Иньеста, но этого не произошло. Позже эту награду больше всего заслуживал поляк Роберт Левандовский, но и ему ее тоже не вручили,

– отметил обладатель "Золотого мяча" 1986 года.

Он добавил, что еще однажды все шло к тому, что награду получит бразилец Винисиус Жуниор. Однако и он ее не получил. Поэтому Беланов воспринимает все это как клоунаду. С одной стороны, он ничего не может понять. С другой – создается впечатление, что награда – это просто чьи-то личные симпатии и деньги.

Я же симпатизирую двум. Это Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Это игроки моего типа. Имею в виду, что они и быстрые, и ловкие,

– подчеркнул Беланов.

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года подчеркнул, что хотел бы, чтобы награду в этом году получил кто-то именно из них.

Что известно о "Золотом мяче" 2026 года

Уже 26 октября мир узнает имя обладателя "Золотого мяча" 2026 года. Недавно одному из фаворитов на этот трофей сообщили, что он не вошел даже в топ-5 голосования. Речь идет о Килиане Мбаппе.

Правда, по другим данным, именно Килиан Мбаппе станет обладателем "Золотого мяча" в этом году. Французу якобы уже сообщили эту радостную новость.

Серьезным претендентом на "Золотой мяч" остается Лионель Месси. В свои 39 лет аргентинец фактически в одиночку вывел сборную в финал чемпионата мира. Сообщалось, что футболист прибудет в Лондон, чтобы получить награду.

Однако в то же время Фабрицио Романо сообщил, что Месси не приглашали отдельным документом на церемонию вручения "Золотого мяча". Поэтому неизвестно, приедет ли аргентинец туда вообще. Даже если он приедет, то вовсе не факт, что именно для того, чтобы получить награду.