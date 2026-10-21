Своїми думками легендарний футболіст "Динамо" поділився в інтерв'ю для сайту sport.ua. Утім, він зазначив, що не завжди справді найкращий гравець світу отримує "Золотий м'яч".

Що сказав Бєланов

Бєланов зазначив, що йому складно сказати, хто точно отримає "Золотий м'яч" у 2026 році. Серед претендентів на цю нагороду є такі футболісти, як-от Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн і Ламін Ямаль.

Я не роблю жодних ставок і прогнозів з однієї простої причини. Свого часу "Золотий м'яч" мав отримати іспанець Андрес Іньєста, але цього не сталось. Пізніше на цю нагороду найбільше заслуговував поляк Роберт Левандовський, але і йому її теж не вручили,

– зауважив володар "Золотого м'яча" 1986 року.

Він додав, що ще одного разу все йшло до того, що нагороду отримає бразилець Вінісіус Жуніор. Однак і він її не отримав. Тому Бєланов сприймає це все як клоунаду. З одного боку, він нічого не може зрозуміти. З іншого – виглядає так, що нагорода – це просто чиїсь особисті симпатії та гроші.

Я ж симпатизую двом. Це Ламін Ямаль і Кіліан Мбаппе. Це гравці мого плану. Маю на увазі, що вони й швидкі, й спритні,

– наголосив Бєланов.

Володар "Золотого м'яча" 1986 року підкреслив, що хотів би, щоб нагороду цього року отримав хтось саме з них.

Що відомо про "Золотий м'яч" 2026 року

Уже 26 жовтня світ дізнається ім'я володаря "Золотого м'яча" 2026 року. Нещодавно одному з фаворитів на цей трофей повідомили, що він не ввійшов навіть у топ-5 голосування. Мовиться про Кіліана Мбаппе.

Щоправда, за іншими даними, саме Кіліан Мбаппе стане володарем "Золотого м'яча" цього року. Французу буцімто вже повідомили цю радісну новину.

Серйозним претендентом на "Золотий м'яч" залишається Ліонель Мессі. У свої 39 років аргентинець фактично самотужки затягнув збірну у фінал чемпіонату світу. Повідомлялось, що футболіст прибуде до Лондона, аби отримати нагороду.

Однак разом із тим Фабріціо Романо повідомив, що Мессі не запрошували окремим документом на церемонію вручення "Золотого м'яча". Тож невідомо, чи взагалі аргентинець туди приїде. Навіть якщо приїде, то зовсім не факт, що для того, аби саме отримати нагороду.